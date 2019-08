Am Stuhleck findet die Umweltbaustelle des österreichischen Alpenvereins statt, dabei wird das Dach des Lechner-Hauses saniert.

Ein Teil des Teams, das sich eine Woche lang um das Karl-Lechner-Haus kümmert © Marco Mitterböck

Den einen oder anderen Tag im Klettergurt zu verbringen, gehört für viele Abenteurer in den Sommermonaten einfach dazu. Geht es dann aber nicht auf einen der vielen steirischen Berge, sondern auf ein Dach, dann hat der Alpenverein seine Finger im Spiel. So verbringen seit Montag mehr als zehn Freiwillige eine intensive Woche auf der Spitaler Alm, um etwa das Dach des Karl-Lechner-Hauses neu zu streichen.

Von Schnee und Witterung in den vergangenen Jahrzehnten sichtlich mitgenommen, bekommt das Blechteil einen neuen Anstrich. Zig Stunden bringen die Helfer dabei auf, um den alten Lack zu entfernen, ehe der neue mittels Walze aufgetragen wird. „Da brauchen wir natürlich Kletterer, die gerne im Seil hängen und auch knotenkundig sind“, sagt Projektleiter Andreas Hölzl.