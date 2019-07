Facebook

Das Soko-Donau-Team am Schloßberg © Robin Consult/Oliver Wolf

Im Juli wird die 15. Staffel der Krimiserie "Soko Donau" in der Steiermark gedreht. Bereits am Laufen sind die Arbeiten in Graz. Dort wurde unter anderem am Schlossberg gedreht. Im April haben die ersten Produktionen für die Serie begonnen.