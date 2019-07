Bürgerprotest„Dieser Lärm raubt uns den Schlaf“

In St. Barbara klagen etliche Bewohner über Lärm aus dem Stahlwerk Breitenfeld. Sie bangen um ihre Gesundheit.

Stein des Anstoßes und wichtiger Arbeitgeber: Das Edelstahlwerk Breitenfeld © Franz Pototschnig

Die Lärmbelästigung ist vor allem – aber nicht nur – in den Nachtstunden ein großes Problem, sie raubt uns den Schlaf und beeinträchtigt unsere Gesundheit“, klagen etliche Bewohner der Ortsteile Wartberg und Mitterdorf in der Gemeinde St. Barbara. Verursacher des Lärms ist das Edelstahlwerk Breitenfeld, erklärt Michael Koller, federführend in einer Plattform gegen den Lärm tätig. „Lärm hat es immer gegeben, aber seit der Eröffnung des neuen Stahlwerks im Jahr 2009 hat die Belästigung enorm zugenommen.“