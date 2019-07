Nicht nur der Grüne See ist ein Magnet, auch das Edelweiß lockt viele Touristen an.

Nicht alle Wanderer verhalten sich so vorbildlich wie diese Gruppe, geführt von Seelsorger Josef Hacker © KK

Wie man mit touristischen Spitzentagen um den Grünen See künftig umgehen wird, daran wird derzeit in Tragöß gearbeitet. Aber nicht nur um den Grünen See ist viel los, immer mehr Wanderer zieht es in die imposante Bergwelt um Tragöß.