Es wird saniert in Kapfenberg © Fotolia/Thomas Sllner

Am Samstag, dem 20. Juli, führt die Energie Steiermark Sanierungsarbeiten an der Erdgashochdruckleitung in Kapfenberg im Bereich Böhler-NTK durch. Im Zuge der Arbeiten müssen Erdgasstationen im Bereich Flughafen, Gustav-Kramer-Straße und Johann-Böhm-Straße ausgeblasen werden. Die Arbeiten finden von 6 bis 8.15 Uhr und 14.30 bis 15.15 Uhr statt. In dieser Zeit kann es zu Lärm- und Geruchsbildung im Bereich der Stationen kommen.