Das Nachsortieren von Altholz ist mühsam und oft kaum noch möglich © Mürzverband

Für Altholz stehen seit dem Vorjahr in vielen Altstoffsammelzentren zwei Container: Im einen werden Holzgegenstände wie alte Türen und Fenster, Küchenmöbel, lackiertes Holz und was eben in einem Haushalt so anfällt. Im anderen werden hochwertige Holzteile gesammelt, die, wenn überhaupt, nur mit ungiftigen Farben lackiert sind und die nicht durch Metallteile, Glas oder sonstwie verunreinigt sind.