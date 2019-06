Das 160 Quadratmeter große Wandbild "Motion Emotion" an der Westwand der Brucker HAK wurde zu einem Wahrzeichen der Stadt.

Leiner, Hofbauer, Zündel und Stiegler vor dem fertigen Kunstwerk © KK

Im Jahr 2009 bekam der bekannte Brucker Künstler Frank Peter Hofbauer von der HAK in Bruck einen interessanten Auftrag. Er solle einen Entwurf für ein Bildwerk an der freien Westwand des Akademiegebäudes gestalten, das im Anschluss auch tatsächlich auf die riesige Fläche gemalt werden sollte. Anlass war das 80-Jahr-Jubiläum der Wirtschaftsschulen in Bruck.