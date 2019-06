Facebook

Prakash Kumar Suvedi und Fritz Kratzer überreichten Helmut Linzbichler die Urkunde (v. l.) © Kapfenberg

Elf Jahre sind vergangen, seit der Kapfenberger Extremsportler Helmut Linzbichler als Teilnehmer einer internationalen Expedition zum Mount Everest (8848 Meter) aufgebrochen ist und den Gipfel erklommen hat. Auf eine offizielle Bestätigung seiner Leistung musste der mittlerweile 77-Jährige trotz vielfacher Bemühungen aber warten – ehe er die Urkunde nun am Dienstag in Empfang nehmen konnte. „Ich hatte nach all den Jahren eigentlich schon resigniert, nun nehme ich diese Auszeichnung mit Stolz, aber auch mit Demut entgegen“, sagte Linzbichler bei der Übergabe durch den nepalesischen Botschafter Prakash Kumar Suvedi, den er bei einem Bergfilm-Festival kennengelernt hatte.