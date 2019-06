Facebook

Vom Parkplatz im Weitental ging es für die Läufer über 6,4 Kilometer auf den Brucker Hochanger © Bruck/Pashkovskaya

Insgesamt 70 Teilnehmer – 60 Läufer und 10 Mountainbiker – nahmen die 6,4 Kilometer lange Strecke vom Parkplatz im Weitental beim 4. Berglauf und Bike-Rennen auf den Hochanger in Angriff. Den Lauf konnte Andreas Rois in 36:07 Minuten vor Christian Bruggraber (38:23 Minuten) und Andreas Tischler (39:55 Minuten) für sich entscheiden, als schnellste Dame setzte sich Julia Evangelist in 47:09 Minuten vor Alexandra Flacher (49:45 Minuten) und Justina Streibl (51:24 Minuten) durch. Bei den Mountainbikern holte Christian Gruber in 36:16 Minuten den Sieg, knapp dahinter wurde Christian Kohlhauser in 36:38 Minuten Zweiter. Schnellste Dame wurde Irene Thallinger in 49:26 Minuten.