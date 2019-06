Doppelsieg Die Forstschule feiert ihre Europameister

Die Brucker Forstschule lud am Montagvormittag zur Feier, um die erfolgreichen Teams zu ehren, die in Schweden den Europameistertitel bei Mädchen und Burschen geholt haben.

Das Team der Brucker Forstschule mit der beachtlichen Trophäensammlung © Marco Mitterböck

Wer eine Reise tut, hat allerhand zu erzählen – und bringt auch das eine oder andere Souvenir mit. So geschehen auch in der Brucker Forstschule, die Ende Mai an der Europameisterschaft der Forstarbeit teilnahm. Aus Schweden kehrten Hermann Penker, Sebastian Woldron, Michael Gritsch, Lukas Hartbauer, Stefan Schachl-Lughofer, Franziska Fleischhacker, Rebecca Keindl, Elfried Berger, Vanessa Fichtner und Magdalena Schweighofer aber nicht nur mit Geschenken und Geschichten zurück, sondern auch mit Titeln. Sowohl Burschen- als auch Mädchenteam holten sich den Europameistertitel und wurden dafür gestern gemeinsam mit ihren Betreuern Bernhard Maurer, Gottfried Arbesleitner, Karl Kaltenbrunner, Johannes Vorraber-Zarfl und Sebastian Slovik in der Aula ihrer Schule geehrt.