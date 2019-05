St. Barbara/Mürztal„Nazi“-Posting hat für Ebner finanzielle Folgen

Facebook

Ernst Ebner muss zahlen © Franz Pototschnig

Ein finanzielles Nachspiel hat ein Facebook-Posting des FPÖ-Vizebürgermeisters Ernst Ebner aus St. Barbara. Er hatte im März einen Beitrag der SPÖ Langenzersdorf (NÖ) in einer öffentlich einsehbaren Gruppe mit „SPÖ Langenzersdorf – das sind die Nazis Österreichs!!! Wehret den Anfängen!!!!“ kommentiert, daraufhin setzten sich die Sozialdemokraten zur Wehr. Ebner musste nicht nur eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, in der er sich verpflichtet, derartige Aussagen zu unterlassen, sondern auch eine vierstellige Summe an Schadenersatz überweisen. „Ich habe mich zu diesem Posting hinreißen lassen“, sagt Ebner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Seinem Beitrag vorausgegangen seien demnach wochenlange Denunziationen zulasten der FPÖ. „Ich habe den Betrag bezahlt und stehe zu meinem Fehler.“