Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dabei ist auch die Nahtloskunst Kindberg © Martina Pachernegg

Am Sonntag ist Tag der offenen Ateliertür bei den freischaffenden Künstlerinnen und Künstler der Steiermark. Mit dieser Aktion, an der 166 Ateliers Einblicke in die Arbeit der Kunstschaffenden gewähren, will man die zeitgenössische heimischen Kunst in den Blickpunkt rücken. Tag der offenen Tür der freischaffend bildenden Künstlerinnen und Künstler. Geöffnet sind die Ateliers durchwegs von 10 bis 21 Uhr, eine Teilnehmerliste sowie eine Landkarte finden Sie auf der Homepage: www.tag-der-offenen-tuer.at.