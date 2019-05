Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die eifrigen Mitglieder bei der Jubiläumsfeier in der Böhmstraße © Christine Rois

Für ein geselliges Miteinander sorgen und den Menschen in Heimen mehr Lebensfreude bringen: An diese Anliegen erinnerte Christian Plettenberg, der mit dem ehemaligen Pfarrer Gerhard Krisper das Kapfenberger Lazarus-Altenhilfswerk gegründet hatte. Genau 25 Jahre ist das her, deshalb lud Lazarus-Obmann Walter Lanz mit seinen Mitarbeitern alle Bewohner des Heimes in der Johann-Böhm-Straße und zahlreiche Ehrengäste zur Jubiläumsfeier.