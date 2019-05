Am Donnerstag ging der 18. Businesslauf über die Bühne. Markus Hartinger siegte mit 13:39 Minuten. Schnellste Frau: Andrea Maderthoner mit 17:25.

In 13:39 Minuten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zwei schnellsten Läufer: Markus Hartinger (links) und Mario Bauernfeind © Martina Pachernegg

Das Wetter meinte es gut mit den 2552 Teilnehmern des Brucker Businesslaufs, als sie am Donnerstagabend kurz vor 19.30 Uhr ihre Plätze im Startkanal einnahmen. Hatten sich tagsüber viele Wolken und nur wenige Sonnenstrahlen immer wieder abgewechselt, so herrschte am Abend wunderbares Laufwetter. Klar, dass sich die Damen, Herren und Jugendlichen da nicht zweimal bitten ließen, sich auf die 4,6 Kilometer lange Strecke zu wagen.