Die Jugend zeigte in Picheldorf groß auf © FF Picheldorf

Die 11. Auflage des steirischen Fire-Cross-Runs in Picheldorf (Bruck) war abermals ein großer Erfolg, stellten sich doch mehr als 200 Teilnehmer diesem Lauf. Besonders herausfordernd war die neue Streckenführung, die Michael Fürstaller (21:39 Minuten) bzw. Michaela Schönberger (27:18 Minuten) am schnellsten bezwingen konnten. Bei der Jugend gab es sogar einen neuen Streckenrekord, Alexander Leitold schnappte sich in 12:49 Minuten den Sieg.