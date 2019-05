Facebook

Die ersten der 138 Wohnungen werden im Juli übergeben © Pototschnig Franz

Die Aufregung war groß, als bekannt wurde, dass die großen Wohnhäuser in der Rechten Mürzzeile in Diemlach, gleich hinter dem „Interspar“, geschleift werden. Eine Sanierung wäre zu teuer gekommen.

31 Architekten nahmen am Planungswettbewerb für das 20.000 Quadratmeter große Areal teil, Markus Katzenberger aus Graz bekam den Zuschlag. Im November 2017 erfolgte der Spatenstich für die 139 Wohnungen inklusive Tiefgaragen, die mit Größen von 50 bis 98 Quadratmetern ein breites Spektrum an Bedürfnissen abdecken. Errichtet werden die Wohnungen von „Zufrieden Wohnen“, sie gehört zur „Brucker Wohnbau“.

