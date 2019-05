Traditionell am 1. Mai öffnet die Klamm ihre Pforten für Wanderer. Ein Problem: der Müll.

Eröffnung am 1. Mai

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bärenschützklamm ist ein beliebtes Ausflugsziel, aber die Wanderer sollen ihren Müll möglichst wieder ins Tal mitnehmen © CHRISTIAN PENZ

Die Wandersaison durch die Bärenschützklamm in Mixnitz wird nach der üblichen Wintersperre am 1. Mai wieder eröffnet. Die notwendigen Reparaturen der Winterschäden bei den Brücken und Leitern sind durchgeführt, ebenso die Klammreinigung. Alle Arbeiten, sie werden wie jedes Jahr von den Mitgliedern der Sektion Mixnitz des Alpenvereins und der Bergrettung freiwillig durchgeführt, sind abgeschlossen und auch von der Behörde kommissioniert. So soll eine möglichst unfallfreie Durchwanderung der Bärenschützklamm gewährleistet werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.