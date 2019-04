Zwei Tage lang dauert die Sicherheitsolympiade der Kinder in der Brucker Sporthalle. 450 Volksschüler aus der ganzen Region zeigen ihr Wissen in Sachen Sicherheit und ihre Schnelligkeit.

Jede Schule hat ihr eigenes farbiges T-Shirt bekommen © Martina Pachernegg

Die Kindersicherheitsolympiade des Steirischen Zivilschutzverbandes findet heuer an zwei Tagen, 29. und 30. April, statt. "Das liegt daran, weil wir in der Region so viele unterschiedliche Volksschulen haben. Alle auf einmal, das geht leider einfach nicht", erklärt Organisator und Bezirksleiter Manuel Gößler. Aufgrund des schlechten Wetters, wurde die Veranstaltung vom Brucker Hauptplatz in die Sporthalle verlegt. "Bei Regen macht das ganze nämlich keinen Spaß", so Gößler. Und Spaß wie auch Wissensvermittlung stehen am Tag der Sicherheitsolympiade im Vordergrund.

