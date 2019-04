Facebook

Auf diesem Areal wird die Halle errichtet © Böhler/Klaus Morgenstern

Ein Jahr nach dem Spatenstich für das weltweit modernste Edelstahlwerk liegen die Bauarbeiten für das 350-Millionen-Euro-Projekt in Kapfenberg im Plan: Nach der Fertigstellung des Baufeldes und entsprechender Infrastruktur hat der Konzern nun den Auftrag für die Errichtung der Stahlwerkshalle vergeben. Für die Stahlbaukonstruktion mit einer Grundfläche von drei Hektar werden die österreichischen Unternehmen Unger Stahlbau Ges.m.b.H mit der Zentrale in Oberwart (Burgenland) und Haslinger Stahlbau GmbH mit dem Hauptsitz in Feldkirchen (Kärnten) in einer Arbeitsgemeinschaft verantwortlich zeichnen.