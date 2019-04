Facebook

Fünf Feuerwehren aus dem Bezirk Bruck waren mit 14 Fahrzeugen an der Tunnelübung beteiligt © Martina Pachernegg

Es ist Abend. Die Ampeln vor dem Kirchdorftunnel auf der S 35 schalten auf Rot, und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Roten Kreuzes fahren mit Blaulicht in die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Bruck ein. Das Brummen der Motoren erfüllt die Tunnelröhre, die Einsatzkräfte sitzen angespannt in ihren Fahrzeugen.

