Weil er am Steuer niesen musste, landete am Dienstag ein 43-jähriger Lkw-Fahrer im Straßengraben.

Der Lkw landete im Straßengraben, der Lenker blieb unverletzt © FF St. Katharein an der Laming

Unfall mit Totalschaden nach Niesattacke: Ein 43-jähriger Lkw-Lenker landete am Dienstagnachmittag mit seinem Lkw im Straßengraben. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt - am Lkw entstand Totalschaden. Kurz nach 11.30 Uhr fuhr der 43-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Firmen-Lkw auf der Tragößerstraße (L111) von Tragöß kommend in Fahrtrichtung Kapfenberg. Als der 43-Jährige plötzlich niesen musste, kam er über die Gegenfahrbahn links von der Straße ab und krachte mit einer Geschwindigkeit von rund 60 km/h in einen Straßengraben.