Künstler Otmar Matthes (l.) mit Laudator F. P. Hofbauer © Rois

In all seinen Ausstellungen habe er Serien gezeigt, erzählt Otmar Matthes bei der Vernissage zu „Triptychon – Triptychon“ in seinem Kunstraum „Art’s Nest“ in der Brucker Südtiroler Straße. Dreiteilige, wie in der aktuellen Ausstellung, seien allerdings ein Novum für ihn, ergänzt er. Kein Novum ist es, dass der pensionierte AHS-Lehrer und vielfach ausgezeichnete Fotokünstler auch diesmal Alltägliches als Motiv für jedes Triptychon wählte. „Ausflüge ins Alltägliche“ heißt es auch im Untertitel der neuen Ausstellung.