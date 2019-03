Facebook

Andreas Ebner will später, in der Pension, weitermachen. Die Aufträge sucht er sich heute schon aus © Pototschnig Franz

Mit dem Fotografieren hat Andreas Ebner, eines von acht Kindern einer Krieglacher Bauernfamilie, schon früh begonnen. Als sich abzeichnete, dass das sein Beruf wird, hielt sich die Begeisterung in Grenzen: „Für die Eltern war das kein Beruf, sie haben mir aber auch nichts in den Weg gelegt.“ Er ging an die „Höhere grafische Lehr- und Versuchsanstalt“ nach Wien und spezialisierte sich auf Industriefotografie: „Ich habe jahrelang für Fotografen Kabel geschleppt, aber irgendwann bekam ich Heimweh und ging zurück in die Steiermark.“

