Zum Pflegeheim Böhmstraße hin wird die Sporthalle erweitert © Marco Mitterböck

Sie ist ebenso ein Dauerbrenner wie die Dominanz der Russen, Schweden und Kanadier auf dem Eis: die Frage nach dem Zustand der Kapfenberger Eishalle. In ihrer heutigen Form bereits 1976 errichtet und folglich doch in die Jahre gekommen, wird seit 2005 regelmäßig über eine mögliche Sanierung diskutiert, schon 2015 lag ein fertiges Konzept vor. Im Sommer des Vorjahres kam abermals Bewegung in die Sache, ehe der Bund die in Aussicht gestellte Unterstützung doch wieder zurückzog.

Kurz vor Weihnachten gab schließlich Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer Grünes Licht.

