St. Lorenzen und St. Marein auf der Suche nach Lehrlingen

Das Projekt „Helle Köpfe – geschickte Hände“ der Wirtschaftskammer wurde in St. Lorenzen präsentiert.

Hier stehen schon einige helle Köpfe mit geschickten Händen © Christine Rois

Vor zehn Jahren startete die Wirtschaftskammer ihr Projekt „Helle Köpfe – geschickte Hände“, das sich umfassend und ausführlich an Jugendliche richtet, die für ihre Berufsausbildung eine Lehre in Betracht ziehen. Im fast voll besetzten St. Lorenzener Festsaal wurde kürzlich dieses Projekt vorgestellt, auch im Hinblick auf den in St. Marein und St. Lorenzen erstmals stattfindenden „Tag der Lehre“ im Frühjahr.