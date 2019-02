Facebook

Oswald, Pekler, Praxmaier, Kratzer, Ankersen, Wiesenhofer und Dellanoi (v.l.) © Martina Pachernegg

Welche Voraussetzungen müssen bestehen, damit Frauen in technischen Berufen Fuß fassen können? Und welche Anforderungen haben Unternehmen an ihre künftigen Mitarbeiterinnen? Als Schnittstelle zwischen Betrieben und Arbeitnehmerinnen verstehen sich die Karriere-Lotsinnen des Vereins zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB). Das Unternehmen der BBRZ-Gruppe tritt an Frauen jeden Alters heran und versucht, für sie passende Jobangebote und Ausbildungsmöglichkeiten zu finden.

