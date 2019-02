Facebook

Die Schüler waren mit viel Begeisterung dabei © Christine Rois

Seit Jahren engagieren sich lesebegeisterte Erwachsene an Kapfenberger Schulen als Lesepaten. Helmut Türk, Mitglied des Kapfenberger Europaliteraturkreises, war einer der Lesepaten-Initiatoren. Schüler zu Büchern zu führen, war ihm allerdings bald nicht genug, sein nächster Schritt waren Schreibwerkstätten an Volksschulen. „Zuhören, lesen, selber schreiben und veröffentlichen“, zählt er auf, wie er sich diese vorstellt. Kürzlich wurde die dritte Schreibwerkstatt in der Volksschule Pogier, nach der am Schirmitzbühel und in Hafendorf, beendet.