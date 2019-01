Facebook

Großer Appetit herrscht bei den Tieren © Pototschnig Franz

Die Schneeketten pflügen durch den halbmetertiefen nassen Schnee. Auf den Steilstücken reißt es den Geländewagen hin und her, oft nahe am Abgrund. Hannes Fraiss setzt ein paar Meter zurück, nimmt Anlauf und bewältigt schließlich doch die Steigung. So geht es von der Veitsch hinauf in 1100 Meter Höhe. Wir sind unterwegs zu einer Rotwildfütterung, Fraiss wechselt sich dabei mit dem Forstarbeiter Franz Tösch ab.

