Die Drohne konnte weder vor noch zurück © Bergrettung Turnau

Die Schneefälle in den vergangenen Wochen stellen auch unsere heimischen Bergretter vor eine echte Herausforderung, weil immer wieder Menschen die Gefahren des Winters unterschätzen. Am Donnerstag hatte die Bergrettung Turnau jedoch einen Einsatz zu verzeichnen, den sie so zuvor nicht erlebt hatte. Eine Spezialdrohne, die von gleich zwei Piloten gesteuert wird, ist über den Lawinenverbauungen am Seeberg, die B 20 war zu diesem Zeitpunkt noch immer gesperrt. Kostenpunkt für die Drohne: ganze 250.000 Euro! Immerhin spielt sie alle Stückln, die Drohne kann anhand der GPS-Daten, zweier Kameras und eines Speziallasers auf den Zentimeter genau die Schneehöhe in den Lawinenverbauungen ermitteln.