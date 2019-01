Am Sonntag um die Mittagszeit brach sich ein Tourengeher am Kaarl das Bein. Ein Hubschrauberflug war unmöglich, deshalb rückte die Bergrettung aus.

Der Verletzte wurde mit dem Akja ins Tal gebracht © Bergrettung Mürzzuschlag

Am Sonntag Mittag stürzte ein Tourengeher bei der Abfahrt vom Mürzzuschlager Hausberg "Kaarl" so unglücklich, dass er sich den linken Unterschenkel brach. Die Bergrettung Mürzzuschlag wurde um 13 Uhr über den Unfall informiert. Laut Ortsstellenleiter Andreas Wiltschnigg sollte ursprünglich ein Hubschrauber vom niederösterreichischen Stützpunkt Ybbsitz den etwa 45-jährigen Niederösterreicher ins Tal bringen, aber der Flug war wegen des Schlechtwetters in den Bergen nicht möglich.