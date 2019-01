Um Dächer im niederösterreichischen Neuhaus von der Schneelast zu befreien, machten sich am Sonntagmorgen mehrere Mürztaler Feuerwehren auf in Richtung Niederösterreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Feuerwehren geht die Arbeit nicht aus © FF St. Katharein/Laming

Die Situation nach den Schneefällen der vergangenen Tagen hat sich in Österreich zwischenzeitlich etwas entspannt. Jedoch bedeutete das für die Einsatzkräfte nicht wirklich eine Pause, sondern Zeit, die vorher angehäuften Schneemassen ein wenig zu beseitigen. In Hochlagen in Niederösterreich war die Lawinengefahr für Samstag teilweise als "groß" eingeschätzt worden, Stufe 4 von 5 galt oberhalb von 1.500 Metern in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet. Die niederösterreichischen Helfer sind somit gefordert, weshalb sie am Sonntag Unterstützung aus dem Mürztal bekamen.