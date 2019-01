Der Fahrer eines voll beladenen 38-Tonnen-Sattelschleppers verfuhr sich in Krieglach. Als er wenden wollte grub er sich in den Schnee ein. Die Feuerwehr holte ihn heraus.

Der Lkw wurde mit viel Mühe wieder auf die Straße gebracht © FF Freßnitz

Am Donnerstag gegen 11 Uhr am Vormittag suchte ein Lkw-Fahrer ein Werk in Mitterdorf. Offenbar gehorchte der ortsunkundige Fahrer seinem Navigationsgerät und kam in den Ortsteil Rittis. Bald wurde die Straße schmäler und enger. Dem Fahrer war das nicht geheuer und er versuchte zu wenden. Das war aber mit dem voll beladenen Sattelschlepper ein Ding der Unmöglichkeit.