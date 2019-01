Nachdem die Feuerwehr Krieglach einen Traktor aus einem Bach am Alpl geborgen hatten, wurde sie zu einem Garagenbrand nach Freßnitz gerufen. Der Besitzer (50) wollte den Brand selbst löschen, was ihm misslang.

Am Dienstagabend, dem 8. Jänner um 21.14 Uhr, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach bereits zum zweiten Mal an diesem Tag zu einem Einsatz alarmiert. Diesmal zu einem Garagenbrand in Freßnitz. Die Wehren Freßnitz und Krieglach Werk wurden neben den Krieglacher Kameraden auch zum Einsatz gerufen, um den Brand rasch zu löschen.

Der 50 Jahre alte Besitzer der Garage ist auf den Brand aufmerksam geworden, weil der Strom ausgefallen war. Daraufhin hat er selbst den Brand gemeldet und mit seinen Nachbarn versucht die Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu löschen. Den Brand konnten aber schlussendlich nur die Einsatzkräfte der drei Wehren unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen.

Trotz des raschen Eingreifens brannte die Garage komplett aus und darin gelagerte Gegenstände wurden zum Großteil vernichtet. Verletzt wurde niemand. Die Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand durch einen technischen Defekt beim Laden einer Autobatterie ausgelöst worden sein dürfte.

Einsatzbereit

Zuvor mussten die Kameraden zu einem Einsatz zu einer Traktorbergung am Alpl gerufen. Bei einem Ausweichmanöver stürzte der Traktor in den Bach und blieb seitlich liegen. Der Fahrer konnte sich zum Glück selbst befreien und blieb unverletzt.

