Die Streaking Monkeys übergaben einen beachtlichen Scheck © Streaking Monkeys

Das Fußballturnier der Streaking Monkeys aus Bruck in der Sporthalle Pogier hat sich längst einen Fixplatz im sportlichen Terminkalender erkämpft. Auch die neunte Auflage, abermals veranstaltet in Gedenken an Mario Auer, brachte im November wieder viele bekannte Gesichter des regionalen Fußballs auf das Parkett. Der Sieg ging an den 1. FC Top Umzug Wien, als bester Torschütze setzte sich KSV-Offensivspieler Levan Eloshvili (FC Blasko) durch, bester Torwart wurde Simon Hierzberger (FC Wurzn).