Das Fahrzeug überschlug sich © FF Krieglach

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Krieglach am Donnerstagnachmittag zum Brand ins Seniorenzentrum ausgerückt war, wartete auf die Kameraden auch am Freitagnachmittag ein Einsatz. Auf der S 6 überschlug sich zwischen Langenwang und Krieglach in Fahrtrichtung Wien ein Auto, zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.