Der kleine Tony aus Thörl hatte es sehr eilig: Statt in Leoben kam der Säugling schon in Kapfenberg auf die Welt.

Schlagbauer, Rath, Lenes und Brunnhofer (hinten) mit der jungen Familie © RK/Meieregger

Es gibt Einsätze, die bleiben auch den erfahrensten Mitgliedern des Roten Kreuzes einfach in Erinnerung. So geschehen auch am 27. November, als das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag zu einer schwangeren Mutter nach Jauring alarmiert wurde. Eigentlich sollte der Rettungstransportwagen der Ortsstelle Thörl die Mutter, die bereits einenBlasensprung hatte, in das Leoben zur Geburt bringen. Doch es kam anders, der kleine Tony hatte nämlich andere Pläne. So kam der Rettungswagen mit der Frau, sie wurde zum bereits dritten Mal Mutter, letztlich nur bis nach Kapfenberg.