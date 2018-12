Facebook

Die Bergrettung rückte mit 18 Mann aus © Bergrettung Neuberg

Die Ortsstelle Neuberg traf sich am Montagabend, um einen örtlichen Saunabereich kurz vor der Eröffnung zu testen. Doch wie schnell aus Entspannung Ernst werden kann, zeigte sich gegen 20.20 Uhr. Während der Saunarunde wurden die Bergretter zu einem Einsatz auf der Wildalm gerufen, wo eine Person mit Erfrierungen an Zehen und Fingern in einer Jagdhütte auf mehr als 1400 Metern Seehöhe fest saß. Der 45-Jährige war bereits Freitagmittag, 14. Dezember, mit Schneeschuhen von Frein an der Mürz ausgehend auf die Wildalpe aufgebrochen. Dort hatte er eine Hütte gemietet. Für die eigentlich kurze Wegstrecke benötigte der 45-Jährige aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes über 36 Stunden. Am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr erreichte er völlig erschöpft die Almhütte. Da er sich bis zum Montagabend nicht wesentlich erholte, verständigte er eine Bekannte, die die Rettungskette in Gang setzte.