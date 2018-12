Kapfenbergs Bürgermeister Fritz Kratzer und Helmut Ponemayr, Geschäftsführer der Voestalpine Böhler Bleche, wurden feierlich in den Stand der Ehrenhüttenmänner aufgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zwei Neuen im Kreis der anwesenden Ehrenhüttenleute © (c) Klaus Morgenstern

Bereits zum 15. Mal zelebrierte Voestalpine Böhkler Kapfenberg die traditionelle Barbarafeier. Den offiziellen Beginn bildete ein ökumenischer Wortgottesdienst, geleitet von Pfarrer Giovanni Prietl und Pfarrer Rudolf Waron, in der Stadtpfarrkirche St. Oswald, unter musikalischer Begleitung der Frauenberger Singrunde. Anschließend ging es unter Führung der Böhler Werkskapelle sowie Abordnungen der „Hochöfner Donawitz“ und der „Knappschaft Vordernberg“ zum Festakt in das Hotel Böhlerstern.

Hier wurden, begleitet von einem Rahmenprogramm der Tanzgruppe „Heimatverein St. Stefan“ und dem Unichor Leoben, Helmut Ponemayr, Geschäftsführer der Voestalpine Böhler Bleche, sowie Bürgermeister Fritz Kratzer in den Ehrenhüttenmann-Stand aufgenommen. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete der Anstich des „Barbarabieres“ und die Labung mit einem, vom Team des Hotels Böhlersterns eigens kreiertem, „Barbaragulasch“.