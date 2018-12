Facebook

Am 31. Dezember schließt die Kapfenberger Billa-Filiale © Ulf Tomaschek

In gut drei Wochen wird die Billa-Filiale in der Wiener Straße 92a in Kapfenberg-Diemlach geschlossen. „Die ausbleibende Kundenfrequenz hat uns zu diesem Schritt gezwungen“, sagt Paul Pöttschacher von der Rewe-Gruppe, der die Lebensmittelkette Billa angehört. Der 31. Dezember ist der letzte Arbeitstag für die Mitarbeiter. Schon jetzt wird man aber auf das nahende Ende aufmerksam. Die Regale leeren sich zusehends, weil nicht mehr alle Lebensmittel geliefert werden. Auch die Mitarbeiter vor Ort kommunizieren offen, dass es das Geschäft nur noch wenige Tage in geben wird.

