James Okolie vom Afrikanischen Verein © Marco Mitterböck

Ain’t no City like K-City – es gibt keine Stadt wie Kapfenberg.“ Wer sich mit James Okolie, dem Obmann des Afrikanischen Vereins, zusammensetzt, wird an diesem Satz kaum vorbeikommen. Gegründet im Februar 2016 belebt Okolie gemeinsam mit seinen rund 20 Mitstreitern regelmäßig Veranstaltungen in Kapfenberg und widmet sich dabei leidenschaftlich dem Thema Integration. Dabei trägt er etwa Fußballspiele gegen heimische Hobbymannschaften aus, veranstaltet gemeinsam mit Lokalen Musikabende oder besucht die Heimspiele des KSV 1919 – Trommeln inklusive. „Egal, ob Sport oder Musik, wenn etwas mit Integration zu tun hat, sind wir gerne dabei“, sagt Okolie.