Die Feuerwehr Diemlach war mit sechs Einsatzkräften vor Ort (Symbolfoto) © Juergen Fuchs

Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 116 im Ortsgebiet von Diemlach, Stadtgemeinde Kapfenberg. Die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach wurde von der Landesleitzentrale "Florian Steiermark" via Sirene und Personenrufempfänger alarmiert. Bei der Ersterkundung wurde festgestellt, dass zwei Pkw aus unbekannter Ursache miteinander kollidiert waren und dabei zwei Personen unbestimmten Grades verletzt wurden. Da die Unfallfahrzeuge beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon von der Straße entfernt wurden, konnten die zwei verletzten Personen sofort von Feuerwehrsanitätern erstversorgt werden. Anschließend wurden sie vom Roten Kreuz in das LKH Bruck gebracht. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.