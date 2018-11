Kleine Zeitung +

Mürzzuschlag Mit Schlagring auf Messe: 17-Jähriger nach Rauferei festgenommen

In Mürzzuschlag mussten am Freitagabend Polizisten einen 17-Jährigen in Gewahrsam nehmen: Der Jugendliche hatte sich fortlaufend aggressiv verhalten und der Amtshandlung widersetzt. Bei ihm wurde sogar ein Schlagring gefunden.