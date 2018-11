Am Montag wurde der Bahnhof in Langenwang feierlich eröffnet. Die fehlende Toilette bleibt weiter ein Gesprächsthema.

Rudolf Hofbauer, Hannes Amesbauer, Silvia Angelo und Hermann Schützenhöfer eröffneten den neuen Bahnhof © Marco Mitterböck

Der neue Bahnhof in Langenwang war noch gar nicht offiziell eröffnet, da sorgte er schon für allerhand Gesprächsstoff. Weil trotz der Investition von fünf Millionen Euro auf das Errichten einer 80.000 Euro teuren Toilettenanlage verzichtet wurde, schaffte es diese kurios anmutende Episode – dank der Berichterstattung in der Kleinen Zeitung – sogar in die ORF-Kultsendung „Willkommen Österreich“ von Stermann und Grissemann.

