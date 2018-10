Facebook

Klara Mißebner aus Langenwang © KK

„Wer spielt am besten Harmonika in der Steiermark?“ heißt es am Samstag in der Steinhalle Lannach: Fünf junge Finalisten stellen dann beim 23. „Steirischen Harmonikawettbewerb“ ihr außergewöhnliches Können unter Beweis. Der ORF Steiermark überträgt das Ereignis ab 14.40 Uhr live und österreichweit in ORF 2.