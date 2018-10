Facebook

© FF Kindberg

Weil eine Person in ihrem Wohnhaus verunfallt war, musste am Donnerstagvormittag die Kindberger Feuerwehr in die Hammerbachgasse ausrücken. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich die Person nämlich nicht mehr aus ihrer Notlage befreien, so mussten die Kameraden die Tür mittels Spezialwerkzeug öffnen, um dem Roten Kreuz den Zugang zur verletzten Person zu ermöglichen.