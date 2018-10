Facebook

Die Arbeiten fingen am Montag an © Stadt Bruck

Im Zuge der Erneuerung der Gasleitung in der Schillerstraße wird diese viel befahrene Straße nun auch mit einer neuen Deckschicht versehen. Die Straßenarbeiten in Bruck werden mit der Sanierung der Schillerstraße fortgesetzt. Die Sanierung begann am Montag, den 15. Oktober, und betrifft den Bereich der Schillerstraße von der Kreuzung mit der Lessingstraße bis zur Fraunedergasse. Da es sich um eine viel befahrene Straße handelt, in der unter anderem die Sporthalle, die Neue Mittelschule und das Eduard-Schwarz-Haus liegen, ist ab diesem Zeitpunkt mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.