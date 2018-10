Facebook

Auch Bischof Wilhelm Krautwaschl beteiligte sich © Anna Maria Scherfler

Sportlich läuft es in der laufenden Saison für den SK Sturm noch nicht ganz nach Wunsch, doch vielleicht gibt es nun Beistand nach oben. Schließlich pilgerten nun die Anhänger des SK Sturm nach Mariazell, um sich dort für den heuer errungenen Cupsieg zu bedanken. Mit Präsident Christian Jauk an der Spitze trat die Sturm-Familie den Weg zum Wallfahrtsort an. Vom Treffpunkt in Fallenstein nahm der dreistündige Fußmarsch um 12 Uhr seinen Anfang. Der Weg führte über die Moshuben, wo eine Labestation mit schwarz-weißen Cupsieger-Joghurts, produziert von den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder Kainbach, zur Verköstigung bereitstand.