St. Barbara im Mürztal Fataler Sturz aus 15 Metern Höhe

38-Jähriger stürzte Sonntagmittag in der Kletterhalle an der Speedwand ab. Der Kletterer hatte seinen Gurt nicht mit dem Sicherungsgerät verbunden. Der Mann zog sich schwere Verletzungen am Unterschenkel und an der Wirbelsäule zu.