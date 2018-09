Die HTL-Maturanten von 1968 trafen sich am Freitag in Kapfenberg, um das 50-Jahr-Jubiläum zu begehen.

Ein Großteil jener HTL-Schüler, die 1968 maturiert haben © Kapfenberg

Das neue Schuljahr hat gerade erst begonnen, da hat die HTL Kapfenberg bereits einen Grund zum Feiern. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde lud sie am Freitag in den Mehrzwecksaal, um das 50-Jahr-Jubiläum des ersten Maturajahrgangs zu begehen. „Aufbauend auf diesen Pionieren wurde die Schule weiterentwickelt“, sagte HTL-Direktor Ernst Zisser in Richtung der anwesenden Schüler von einst, darunter auch der frühere Bürgermeister Manfred Wegscheider und Organisator Heimo Lubetz.

