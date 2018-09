Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht wiederzuerkennen: Das ehemalige Café Qualtinger © Marco Mitterböck

In den Ferien ohnehin ein treuer Begleiter von Jung und Alt, kommt dem Buch auch in den Tagen des Schulstarts eine wichtige Rolle zu. Wer sich in der Kapfenberger Bücherei bedienen will, braucht jedoch noch etwas Geduld. Rund 400.000 Euro investiert die Stadtgemeinde derzeit, um die 1989 eröffnete Bücherei auf den neusten Stand zu bringen und am 4. Oktober zur feierlichen Neueröffnung zu laden.

Diesen Tag kaum noch erwarten kann Leiterin Gabriela Mandl, blieb in ihren Räumlichkeiten doch kaum ein Stein auf dem anderen. „Wir gehen den Schritt weg von der klassischen Bücherei hin zu einem Kommunikationszentrum“, sagt Mandl, während sie durch die derzeit noch spärlich eingerichteten Räume geht. Einen neuen Boden haben die Handwerker bereits verlegt, nun folgen die eigens für Bücher geeigneten Regale, die aus 1730 stammende Holzdecke in einem Teil der Bücherei bleibt indes erhalten.

Ein eigenes Reich für Kinder

Mit dem Umbau geht auch eine neue Raumaufteilung einher. So werden zum einen die Kinder- von den Jugendbüchern getrennt, zum anderen übersiedeln die Kinderbücher ins ehemalige Café Qualtinger ins Obergeschoß. „Wir legen viel Wert darauf, dass in den unterschiedlichen Abteilungen genügend Sitzmöglichkeiten vorhanden sind“, sagt Mandl.

Außerdem werden Besucher der Bücherei künftig eine Kaffee-Ecke vorhanden, der Service-Charakter rückt damit noch stärker in den Mittelpunkt. So werden Schüler für ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten, kurz VWA, ebenso fündig wie zum Beispiel Neo-Kapfenberger, die gerade einen Deutschkurs belegen. Weil Mandl ihre Tätigkeit nicht nur auf die Bücherei selbst beschränkt, legt sie auch Wert darauf, außerhalb des Kulturzentrums aktiv zu sein.

Wolfgang Podrepschek und Gabriela Mandl, hier noch in der „alten“ Bücherei © Kapfenberg

Vier offene Bücherregale (im ece, der Lebenshilfe Schirmitz, dem IZK-Apfelmoar und dem Sportzentrum) sollen ebenso die Leute zum Lesen animieren wie jene zehn Kisten, mit denen Mandl mehrere Schulen und die dortigen Kinder besucht. Schließlich, so Mandl, zahlen Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren nichts, um bis zu zehn Bücher von der Bücherei leihweise mit nach Hause zu nehmen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.